Réussir sa carrière professionnelle avec DCF Formation

Repris en janvier 2019 par Thomas Diop et Aldo Bigliomini, DCF formation est un centre de formation spécialisé dans les certificats Caces, et les risques professionnels. La structure, implantée sur la zone industrielle de Rouvroy Morcourt à Saint-Quentin (Aisne), met à la disposition des personnes en quête d’un nouveau souffle pour leur carrière professionnelle, mais aussi aux salariés des entreprises une diversité, de formations à des prix compétitifs.

Leader régional des formations professionnelles, DCF Formation accueille plus de 2 000 stagiaires par an. Il garantit une réussite de plus de 95% aux examens proposés. Par ailleurs, l’entreprise regroupe quatre formateurs au total, y compris les deux co-gérants et une secrétaire. « Nous disposons d’une équipe solide et performante, dotée d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de la formation », explique Thomas Diop avant de poursuivre : « Nous adoptons des méthodes d’enseignement sûres et efficaces et des modes d’apprentissage personnalisés, car ce qui compte le plus pour nous, c’est d’aider nos étudiants à obtenir leur Caces (Certificats d’aptitude à la conduite en sécurité) dans des meilleures conditions ».

Des formations de qualité

Issue d’une longue tradition, l’enseigne, fondée en 1994, propose des formations dédiées aux professionnels ainsi qu’aux particuliers. Elle fournit aux stagiaires tous les éléments nécessaires pour réussir leurs futures missions, à l’issue des formations, tout en combinant la théorie et la pratique. Dans ce sens, les formateurs s’engagent à fournir des modules adaptés aux besoins des secteurs industriels existants. En outre, l’établissement dispose d’un site technique afin de permettre aux étudiants de mettre en pratique les connaissances acquises au niveau de la formation théorique en toute sécurité. En effet, les stagiaires auront la possibilité de tester les chariots élévateurs, les nacelles élévatrices, les engins de chantier et également les grues auxiliaires.

En ce qui concerne les Caces, la structure propose cinq formations. « Nous assurons également plusieurs formations professionnelles telles que la formation aux risques liés à l’amiante, la formation au montage des échafaudages fixes, la formation manipulation d’extincteurs et évacuation et les habitations électriques selon la norme NCF 18510 », déclare Thomas Diop. « À l’avenir, nous souhaitons pérenniser notre entreprise tout en améliorant notre site de formation pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle en matière de formation. Nous comptons également développer notre site web et recruter un nouveau collaborateur », conclut le spécialiste de formation.