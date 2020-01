Qapa : les demandeurs d’emploi diplômés reculent en 2020

Qapa, agence d’intérim entièrement online, a récemment communiqué le baromètre de l’année 2020 sur l’emploi en Hauts-de-France. Selon sa dernière étude, les demandeurs d’emploi diplômés reculeront au fur et à mesure en cette année 2020. L’enquête a été menée sur la base d’un échantillon de 450 000 offres d’emploi déposées sur Qapa par 135 000 recruteurs. Les trois métiers fortement demandés sur le marché sont répartis comme suit : auxiliaire de vie, préparateur de commandes et télé-opérateur. Les trois branches qui recruteraient le plus en 2020 devraient être le commerce et la vente, suivis par l’hôtellerie et la restauration et enfin les services à la personne et la santé. Les offres demandées par les chercheurs d’emploi diffèrent par ailleurs entre administrateur de vente, agent d’entretien, et manutentionnaire. En 2020, les prévisions placent également les contrats CDI à la première position avec un pourcentage de 46%. Les intérims, qui sont de 37%, sont classés au deuxième rang avant les CDD évalués en principe à 10%.