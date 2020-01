Ozange.net se met au service des professionnels

L’entreprise solidaire amiénoise propose des services de nettoyage et d’entretien aux entreprises. Des prestations pointues qui peuvent également s’intégrer dans des clauses sociales lors d’appels d’offres.

Repasserie, aide à la personne, services à domicile… Ozange.net, reconnue entreprise solidaire d’utilité sociale, propose des solutions aux particuliers pour leurs besoins quotidiens depuis 1985. Rapidement, la structure d’insertion, qui accompagne 250 salariés par an, a souhaité élargir sa gamme de services en s’adressant également aux professionnels. Une offre qui représente aujourd’hui 36% de son activité et mobilise 40 à 50 de ses collaborateurs. « Il s’agit de personnes ayant une expérience dans le secteur du nettoyage ou qui souhaitent en faire leur activité professionnelle future », souligne Brigit Morien, responsable de services chez Ozange.net. Comme toujours, la structure privilégie les parcours qualifiants et le gain d’expérience pour permettre à ses salariés de maximiser leurs chances de retour à l’emploi. Une stratégie payante puisqu’aujourd’hui 60% d’entre eux se réinsèrent dans la vie active après leur passage chez Ozange.net.

Service sur-mesure

« Nous proposons aux entreprises l’entretien de locaux professionnels de façon régulière ou ponctuelle. Nous sommes tout à fait capables de remplacer un salarié malade ou en congés par exemple. Cette prestation s’adresse aussi bien à des professions libérales, des commerçants comme des TPE ou PME », souligne Fabienne Bresous, commerciale d’Ozange.net qui évoque également la prestation vitrerie ou encore le nettoyage de parties communes de logements ou la remise en état après location.

« Faire appel à nous c’est aussi miser sur l’emploi local »

Outre ce service d’entretien classique, la structure d’insertion propose aussi des interventions sur les chantiers. « Nous pouvons intervenir du début à la fin des travaux pour l’entretien des bases de vie des intervenants, pendant le temps de la construction ou en toute fin de chantier », poursuit Fabienne Bresous. Les sollicitations des professionnels connaissent une solide croissance, Ozange.net étant reconnue pour sa flexibilité et sa réactivité. « Ce sont des critères essentiels aujourd’hui, les délais sont de plus en plus contraints », note Brigit Morien.

Miser sur l’emploi local

Parfaitement identifiée pour ses différentes offres, Ozange.net peut aussi s’avérer être un partenaire de choix pour tous les professionnels qui répondent à des commandes publiques puisque la structure est éligible aux clauses d’insertions sociales. « Faire appel à nous c’est aussi miser sur l’emploi local », rappelle Brigit Morien. Ozange.net a d’ailleurs intégré le Club IAE Samarien afin de mieux répondre aux attentes développées par les acteurs publiques. DLP, pour Aletheia Press