Nomination du nouveau directeur régional Société générale d’Amiens

Dominique Vatel a été nommé directeur régional Société générale d’Amiens, rassemblant les agences des départements de la Somme, de l’Aisne et de la Vallée de la Bresle. Il succède à Ludovic Cailly qui a été désigné au poste de directeur régional à Compiègne. Diplômé de l’université de Reims Champagne-Ardenne, Dominique Vatel a intégré le groupe Société générale en 1984. Il a ensuite exercé différentes fonctions commerciales au sein du Réseau France notamment pour les marchés Corporate et Retail. En 2018, il devient directeur régional des agences du Limousin, Périgord et Quercy. Un poste qu’il a occupé pendant 1 an et 10 mois avant d’être nommé directeur régional Société générale d’Amiens. Désormais, il supervise une équipe composée de 145 collaborateurs et 19 agences. Fort de ses nombreuses années d’expérience, le cinquantenaire saura accompagner le développement économique de la région en consolidant les positions de la société.