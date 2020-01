En vue

Le groupe Valorem renforce son implantation à Amiens

Créée il y a 12 ans, l’agence Valorem d’Amiens a contribué au développement de plus de 180 MW d’énergies renouvelables. Autant d’éoliennes qui, aujourd’hui construites, nécessitent un entretien attentif, assuré par Valemo, sa filiale dédiée à l’exploitation et la maintenance. Avec l’arrivée de techniciens de maintenance à Amiens, l’agence compte désormais 16 salariés, installés depuis quelques mois rue Vanmarcke. Pour fêter l’événement, Valorem avait convié quelque 80 invités au Quai de l’innovation, le 5 décembre dernier. La soirée a débuté par un échange entre Nicolas David, responsable de l’agence d’Amiens, Jean-Yves Grandidier, président fondateur de Valorem et Frédéric Lanoë, directeur général. Ceux-ci ont présenté Valorem et sa vision d’une transition énergétique populaire et solidaire.