FM Logistic ouvre un second site à Crépy-en-Valois

Et de huit ! Le groupe FM Logistic vient d’ouvrir sa huitième plate-forme logistique en Hauts-de-France. Elle est située à Crépy-en-Valois, dans l’Oise, à proximité de la région parisienne. Cette nouvelle plate-forme est voisine d’un autre site. Construit sur une superficie de 118 000 m², ce nouvel outil emploie déjà 400 personnes en CDI et 321 intérimaires d’ici au printemps, une saison de pleine activité pour le site. La création de cette nouvelle plate-forme est une aubaine pour le territoire, voire au-delà car de nombreux salariés viennent de bassins d’emploi voisins comme Soissons, dans l’Aisne, touché par un taux de chômage élevé. Pour recruter et faire face à la pénurie de manoeuvre, le groupe multiplie les actions. La première source d’embauche est l’intérim, puis Pôle emploi. Des partenariats sont mis en place avec un lycée pour développer un CAP logistic. « Ce n’est pas simple, mais nous y arrivons », lance-t-on chez FM Logistic.

Un site avec des atouts pour les industriels

Crépy 2, comme on l’appelle au sein du groupe FM Logistic, est bel et bien séparé du premier site. Chacun à son directeur, son Codir, son business et ses clients. Ce nouveau site, qui a nécessité un investissement de 60 millions d’euros, se veut multi-client, des clients plutôt industriels tournés vers la grande distribution comme Unilever, Colgate et Coty. Il y a aussi des clients de plus petite taille qui fournissent, eux aussi, la grande distribution. Si les grandes marques ont choisi cette plate-forme, c’est qu’elle présente un certain nombre d’atouts. D’abord géographique. Située au Nord de Paris, Crépy 2 se connecte rapidement à l’A1 vers Lille, la RN31 (Rouen/Reims), la N2 (Paris/Mons) ou bien encore l’imposante A104 qui contourne Paris. « Notre zone de chalandise s’étend sur la France », ajoute Vincent Derebergue, directeur de plate-forme FM Logistic France. Second avantage, l’offre de services proposée par le logisticien comme le pooling qui est le transport mutualisé. « Nous proposons à nos clients, qui livrent le même client, de mutualiser les coûts de transport. C’est le cas quand nous livrons Carrefour », explique Vincent Derebergue. Il y a aussi le conditionnement à façon. « Nous prélevons des produits du client en stock pour en faire des lots, des box de promotion. » Autre point fort : le site est classé Seveso seuil haut pour stocker des produits dangereux tel que des aérosols. FM Logistic accompagne ses clients dans la réduction de l’utilisation des emballages. Le site investit dans les innovations. En septembre 2020, un AGV (chariot sans chauffeur) sera mis en service pour le transport de palettes. Pour le client Colgate, la zone de préparation sera automatisée avec l’arrivée, en 2021, d’une chaîne robotisée qui sera alimentée par l’AGV. « Cet investissement permettra d’améliorer les conditions de travail », précise le directeur.