ESC Amiens obtient la validation de 2 visas par le ministère

À partir de la rentrée prochaine, l’ESC Amiens va récupérer son visa au Bac+5 avec son diplôme en Management et direction opérationnelle d’entreprises. Une décision qui vient d’être validée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. L’institution pourra donc accueillir des étudiants dans le cadre de ce programme qui propose deux années d’études en initial ou en alternance. C’est un diplôme d’État qui fait valoir une pédagogie innovante et résolument tournée vers l’entreprise et ses fonctions opérationnelles. Par la même occasion, le visa du Bachelor est renouvelé une fois de plus, ce qui constitue une longévité exceptionnelle puisque le premier visa a été obtenu en 1991. L’ESC Amiens connaît, pour la 3e année consécutive, une progression de ses effectifs en Bachelor et en cycle Master. L’École supérieure de commerce a enregistré 423 étudiants inscrits contre 337 pour l’année précédente.