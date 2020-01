CEFIRH : entre informatique et linguistique

Implanté à proximité de l’autoroute A16, en pleine zone d’activité de Bracheux à Beauvais, l’organisme est étendu sur une surface de 450 m². Il dispose de dix grandes salles de cours et d’un parking de cinquante places dont certaines sont réservées aux personnes à mobilité réduite. Le bâtiment est également aménagé de façon à être accessible aux personnes handicapées.

L’organisme se caractérise par ses formations à la fois diversifiées et assurées en présentiel. À l’heure actuelle, le CEFIRH se place comme un centre de référence tant en matière de formations informatiques que linguistiques. Le recours à ses services permet ainsi de se perfectionner ou d’être prêt à intégrer le monde professionnel.

La structure accueille en son sein tant les salariés que les demandeurs d’emploi dans le cadre du Compte personnel de formation (CPF). En plus de ses services assurés sur place, le CEFIRH propose également la possibilité de se déplacer avec son matériel sur l’ensemble de la Picardie et ses départements limitrophes.

Des formations diversifiées

« Nos formations informatiques englobent aussi bien la bureautique que la PAO (Publication assistée par ordinateur) tandis que celles linguistiques diffèrent entre l’Anglais, l’Allemand, l’Espagnol, le Français, le Français langue étrangère (FLE) et l’Italien », souligne Françoise Luboinski, fondatrice de l’organisme. Dans le secteur informatique, le CEFIRH propose également du coaching, de la gestion de projet, du graphisme et de la messagerie.

« Toutes nos formations sont dispensées par des professionnels »

« Notre équipe, composée de 16 formateurs et de trois administratifs, travaillent d’arrache-pied pour être à la hauteur des attentes de nos clients », précise-t-elle avant de poursuivre : « Toutes nos formations sont dispensées par des professionnels et le nombre des apprenants par session dépasse rarement six personnes ». Un tel choix s’explique par la volonté d’assurer un accompagnement personnalisé marqué par un service de qualité. Par ailleurs, l’organisme met en place différents niveaux de spécialités en fonction de la demande. Que ce soit un débutant ou un professionnel, tous peuvent accéder à des certifications adéquates aux besoins du marché.

Reconnu pour la qualité et la performance de ses formations, le CEFIRH est un centre agréé pour le passage du Tosa (certification bureautique et compétences digitales) et se prépare à diverses certifications pour l’apprentissage des langues. Son objectif d’ici à 2021 est d’obtenir l’agrément auprès du référentiel national de certification qualité. Ce label, qui est instauré par la loi du 5 septembre 2018, attestera de la notoriété et de la valeur des formations dispensées par l’organisme.