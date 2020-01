Bilan positif pour la région au cours du mois de novembre

Selon l’enquête de conjoncture, établie par la Banque de France, l’activité économique dans la région Hauts-de-France est restée bien orientée durant le mois de novembre. Au cours de ladite période, la production industrielle a progressé dans la majorité des secteurs. En effet, celui de l’industrie agro-alimentaire est resté sur un trend de croissance tandis que la production des matériels de transports a enregistré une nette amélioration. En ce qui concerne la fabrication des équipements électriques, électroniques et informatiques, celle-ci est restée stable. Par ailleurs, le secteur textiles-habillement-chaussures a affiché un bond en avant durant le mois écoulé, contrairement au secteur caoutchouc et plastique qui a connu une forte chute. Les services marchants pour leur part, ont progressé à l’exception des activités juridiques et comptables, qui ont enregistré un ralentissement. Le secteur du bâtiment et travaux publics continue quant à lui sa croissance mais avec un rythme moins élevé que durant les mois qui précédent.