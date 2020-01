ABS Reprographie se développe

Titulaire d’un master 1 en développement commercial, le jeune soissonnais s’est enrichi d’une expérience de trois ans dans le commerce avant d’arriver à ABS Reprographie en septembre 2016, en qualité d’alternant commercial. « L’envie de développer cette enseigne m’a poussé à devenir commercial à temps plein », se réjouit-il. En 2018, il a été promu en tant que directeur commercial, chargé d’élaborer des stratégies pour accroître et pérenniser les ventes de l’entreprise. Une année après, en juillet 2019, le jeune ambitieux, âgé seulement de 27 ans, a gravi les échelons vers le poste de directeur associé. Une fonction atypique qui correspond à la fois à son niveau hiérarchique de cadre supérieur et à sa détention de parts sociales.

Un personnel qui pratique l’autogestion

Sous la houlette de Maxime Sanson, la structure soissonnaise qui a démarré depuis 33 ans, poursuit ses activités. Celles-ci consistent à vendre et à louer des photocopieurs, des multifonctions d’impression, des traceurs de plans, des mobiliers de bureaux ainsi qu’à proposer de la gestion électronique de documents. Doté d’un excellent relationnel et d’un sens du commerce hors pair, le responsable ne lésine pas sur les moyens pour déployer ses atouts auprès des employés, tout en misant sur leur développement personnel et professionnel, afin qu’ils puissent s’épanouir dans leur travail et monter en compétences. « La relation ainsi que la satisfaction client sont au cœur de notre politique commerciale », précise le responsable, avant d’ajouter que les sept salariés de l’entreprise sont tous impliqués afin de placer les clients au cœur de cette priorité. Pour garantir un service optimum, le personnel assure lui-même la gestion en interne de toute la chaîne logistique, sans faire appel aux intermédiaires. Ainsi, ABS Reprographie propose un accompagnement personnalisé et entièrement réalisé par son propre service technique et administratif de l’audit commercial, en passant par la réception et la préparation des machines jusqu’à la livraison et l’installation de celles-ci ainsi que pendant toute la durée du contrat de maintenance.

Les relais de croissance

Féru de commerce, le directeur envisage de renforcer le positionnement de l’enseigne auprès de ses clients : « Je souhaite continuer à fidéliser la clientèle actuelle tout en poursuivant notre conquête client sur notre zone chalandise, qu’est l’Aisne et l’Oise ». Pour ce faire, il a recruté deux commerciaux.