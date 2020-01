9P Production, des événements clés en main

D’abord en association, puis en société depuis 2014, Steven Quelin, DJ à l’origine, avait lancé la tournée Dance Floor dans toute la France, avec des danseurs, artistes DJ. C’est la municipalité qui commande selon son budget, qui peut aller de 3 500 à 20 000 euros et plus. Il y a une dizaine de dates par été dans dix villes différentes chaque année. La mairie offre ce spectacle au public, en l’annonçant plusieurs semaines à l’avance et 9P Production prend le relais sur les radios locales avec qui il est partenaire.

Toutes les générations

Steven Quelin s’occupe de toute la technique, sonorisation, éclairage, vidéo, grand écran. Carol’Anne Renau est en charge de la gestion des projets, la recherche des artistes, des villes qu’elle contacte par mail. Elle gère aussi la partie administrative. Les spectacles durent trois heures et ont un thème différent chaque année. Le but est de réunir toutes les générations sur une même piste de danse. Les costumes des danseurs sont en adéquation avec le thème qui va des années 80 à nos jours. La soirée peut se dérouler sur une plage. Carol’Anne Reneau raconte : « Cet été nous sommes allés entre autres au Portel dans le Pas-de-Calais et à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée. Les acteurs du spectacle ont entre 18 et 32 ans. » Le matériel sophistiqué de 9P lui permet de proposer du sur-mesure clé en main.

Une clientèle variée

Les clients sont de grosses entreprises de logistique, de transport, des industries alimentaires, des hypermarchés, la FFB et autres. Ils souhaitent organiser un dîner de gala au sein de l’entreprise, un dîner annuel, des conférences etc. 9P s’occupe de tout, choix du lieu du spectacle qu’il crée, du traiteur, des animations. Il assure aussi les dîners de fin d’année, les mariages, les événements sportifs. Carol’Anne Reneau précise : « La clientèle entreprise, les collectivités locales et les particuliers augmentent chaque année, tout comme notre chiffre d’affaires. Nous recrutons actuellement des personnels techniques et des intermittents du spectacle. » En 2020, 9P Production va continuer son activité et a le projet de mettre en place un tremplin d’artistes DJ dont le métier a beaucoup évolué. Il se produirait dans six villes des Hauts-de-France et souhaite avoir le partenariat de la région et de structures privées.