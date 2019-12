Une collaboration Entreprise-Association prend forme à Creil

L’entreprise CMP a autorisé à une vingtaine de ses salariés à se porter volontaire auprès de la superette coopérative de l’association Créons la Coop et ce pendant leurs heures de travail. Cet évènement a vu le jour grâce aux efforts de la société CMP et de la start-up Engagement Simone. Cette dernière a comme mission […]

L’entreprise CMP a autorisé à une vingtaine de ses salariés à se porter volontaire auprès de la superette coopérative de l’association Créons la Coop et ce pendant leurs heures de travail.

Cet évènement a vu le jour grâce aux efforts de la société CMP et de la start-up Engagement Simone. Cette dernière a comme mission principale de rapprocher les entreprises et les acteurs sociaux. Dans ce sens, les enseignes ont organisé une manifestation afin de restructurer la superette coopérative, en mobilisant gratuitement les compétences des employés de la CMP au profit de la structure associative.

Afin de ne pas impacter l’activité de l’entreprise, l’opération s’est déroulée sur deux journées. La première a eu lieu le jeudi 12 décembre dernier. Au cours de cette action, les bénévoles ont accompli un travail colossal en aménageant une partie du magasin et notamment la réalisation des étagères à légumes, un coin bar et bien d’autres travaux. La deuxième journée est programmée pour janvier prochain afin de finaliser les travaux inachevés durant la première visite.

La start-up Engagement Simone a par ailleurs annoncé que deux sociétés seulement ont participé à ce type d’actions solidaires cette année dans l’Oise, cumulant par la même occasion 344 heures de travail offertes. Le but est d’encourager de plus en plus d’enseignes à y participer et à en faire des adeptes