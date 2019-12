Une 5e édition du Tournoi de gestion à Soissons

Le 4 décembre dernier, l’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes et la Compagnie régionale des commissaires aux comptes d’Amiens ont organisé la 5e édition du Tournoi de gestion au lycée Gérard-de-Nerval à Soissons. Dix établissements de Picardie en situation concurrentielle y ont participé, représentés chacun par une équipe de quatre étudiants. L’objectif était d’initier les étudiants des filières économiques, comptables et financières aux fondements du management, à travers une simulation de gestion d’une entreprise de confection et diffusion de combinaisons de plongées. Des experts en management ont accompagné les équipes pour les assister et les aider à prendre des décisions stratégiques et opérationnelles, à même de faire réussir leurs projets. Cet événement s’est soldé par l’attribution des prix aux établissements gagnants.