Prestations de serments

Le Campus a été l’occasion de procéder à une cérémonie officielle durant laquelle 51 jeunes inscrits – dont huit experts-comptables dans l’Aisne, six dans l’Oise et sept dans la Somme – ont prêté serment. La promotion 2019 était parrainée par Jérémy Cadot, escrimeur français spécialiste du fleuret (le vice-champion olympique par équipe des Jeux d’été 2016 évolue au cercle d’escrime d’Hénin-Beaumont, Pas-de-Calais). Cinq prix spéciaux ont été remis, dont celui du Meilleur mémoire grande région (1 000 euros) décerné à Anaïs Gagliardi de Soissons pour son mémoire « Installation du médecin libéral : choix du conventionnement et impact sur les cotisations sociales, accompagnement de l’expert-comptable et proposition d’outils d’aide à la décision ». Le Meilleur mémoire Ordre Picardie Ardennes (500 euros) a lui été remis à Damien Dufour (Soissons) pour son mémoire « Accompagner durablement les TPE de services dans leur stratégie et leur mue digitale : proposition d’un guide méthodologique pour l’expert-comptable ». Le prix du plus jeune inscrit de l’Ordre Picardie Ardennes (1 000 euros) a été décerné à Mario Ferreira, d’Amiens, né en 1990.