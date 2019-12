Plan cheval : premières mesures concrètes dévoilées

Les premiers dispositifs du Plan cheval, co-construit par la Région Hauts-de-France et le Conseil des chevaux, viennent d’être votés lors de la séance plénière du 21 novembre dernier. Ayant pour objectif d’apporter des aides structurantes répondant aux principaux besoins éprouvés par la filière équine en Hauts-de-France, le Plan cheval se concrétise avec la mise en œuvre de cinq mesures, à savoir : le soutien aux investissements de la filière équine (hors hippodromes), le soutien à la modernisation des hippodromes, à l’organisation de concours d’élevage pour la valorisation de la filière équine, à l’amélioration du débourrage des jeunes chevaux de sport et de courses ainsi que le soutien à l’amélioration de la génétique des produits issus de l’élevage équin en Hauts-de-France. Des dispositifs qui devraient permettre de soutenir le développement économique de la filière et la création d’emploi au niveau de cette dernière, tout en améliorant la qualité, les performances et la valorisation de l’élevage régional.