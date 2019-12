Nomination chez Clésence

Pour poursuivre son développement, Clésence, acteur incontournable du logement social en région Hauts-de-France et Île-de-France a décidé de renforcer ses équipes. La société nommé Florence Dubernet directrice Communication et marketing, en charge de poursuivre l’accompagnement de la transformation engagée par Clésence et de développer son attractivité sur un territoire étendu. Diplômée d’une maîtrise des Sciences […]

Pour poursuivre son développement, Clésence, acteur incontournable du logement social en région Hauts-de-France et Île-de-France a décidé de renforcer ses équipes. La société nommé Florence Dubernet directrice Communication et marketing, en charge de poursuivre l’accompagnement de la transformation engagée par Clésence et de développer son attractivité sur un territoire étendu. Diplômée d’une maîtrise des Sciences de Ggestion et d’un DESS en Communication des organisations, Florence Dubernet est également titulaire d’une certification ICF en tant que coach et d’un diplôme de psychopraticien en Analyse transactionnelle. Elle a démarré sa carrière en tant que chargée de communication au sein de la société d’ingénierie et de conseil MCA Ingénierie pour occuper ensuite le poste de responsable Communication interne au sein de PSA Peugeot Citroën. En 2007, elle rejoint Bouyges construction en qualité de responsable de la communication de sa filiale nord, avant de développer, en 2015, sa société de conseil et de coaching : Like a Bridge. La quadragénaire est également membre de l’Association pour le progrès du management(APM).