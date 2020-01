Nomination au cabinet du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation

Le Professeur Christine Ammirati a été nommée le 2 décembre conseillère en charge de la santé et de la formation au cabinet de la ministre Frédérique Vidal au sein du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. La nouvelle conseillère est considérée comme l’une des pionnières françaises en matière de recherche en […]

Le Professeur Christine Ammirati a été nommée le 2 décembre conseillère en charge de la santé et de la formation au cabinet de la ministre Frédérique Vidal au sein du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. La nouvelle conseillère est considérée comme l’une des pionnières françaises en matière de recherche en pédagogie active dans les formations en santé. Elle est actuellement coordinatrice pédagogique et scientifique de SimUSanté, le centre de pédagogie active multidisciplinaire. Elle porte également un projet qui a pour objectif la transformation numérique des enseignements et la création d‘un campus numérique dédié à la formation aux métiers de la santé. En 2019, Christine Ammirati a été distinguée « Femme de sciences » par l’Agence nationale de la recherche, qui met en avant des femmes scientifiques porteuses de projets ou membres de comités contribuant aux progrès de la science.