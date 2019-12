L’inauguration de la résidence « Les Coteaux de Milly » bientôt à Milly-Sur-Thérain

A Milly-Sur-Thérain, la résidence « Les Coteaux de Milly » sera inaugurée le samedi 14 décembre 2019 et ce en présence de Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental de l’Oise, Brigitte LEFEBVRE et Charles LOCQUET, Conseillers départementaux du canton de Beauvais Nord.

Le projet a été mené par l’entreprise sociale pour l’habitat « SA d’HLM du Beauvais » et englobe 15 maisons individuelles. Le Conseil Départemental de l’Oise a également participé à l’opération en accordant une aide forfaitaire par logement. La résidence fait suite à un programme dont la première tranche comprend déjà un lotissement constitué de 20 maisons individuelles, 24 logements collectifs et 7 terrains à bâtir.

Rappelons que l’entreprise promotrice, S.A d’HLM du Beauvais, exerce des missions de service public telles que l’aménagement, la location, la gestion et la vente à but non lucratif.