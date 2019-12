LG Comm : une prestation digitale personnalisée

Capter et captiver le monde en un seul clic sur Internet : voici ce que propose la société LG Comm. Créée en novembre 2006 par Luc Gautron à Orainville dans l’Aisne, l’entreprise offre aux différentes structures une prestation digitale adaptée à l’ère du temps.

Spécialisé dans le domaine de la communication, Luc Gautron a de fil en aiguille développé son savoir-faire en occupant une multitude de postes dans le domaine de la radio régionale, et en créant par la suite sa propre agence digitale, LG Comm. D’abord dédiée à la communication traditionnelle, l’entreprise propose aujourd’hui des prestations digitales adaptables aux différents besoins du marché.

Des prestations sur-mesure

« Les entreprises font appel à une agence digitale pour avoir plus de visibilité, de clients et de ventes », déclare Luc Gautron. L’entreprise n’hésite donc pas à adapter ses prestations aux divers besoins du marché. En plus d’être joignable facilement, LG Comm se distingue par la rapidité de ses différents processus digitaux. Celle-ci s’engage toujours à trouver une solution pour chaque situation.

La clientèle de LG Comm se compose essentiellement d’entreprises familiales et de PME. En plus de son système de communication varié, l’agence digitale offre aux différentes structures un service de proximité et de qualité. « L’optique est de satisfaire les attentes de mes clients », souligne-t-il.

Réussir le levier de la publicité digitale

La publicité digitale s’impose comme un levier incontournable pour les entreprises qui veulent se développer. « Pour pouvoir continuer à exister dans son métier, il convient de démontrer au jour le jour qu’on existe sur le marché », déclare Luc Gautron. LG Comm offre à sa clientèle des stratégies digitales innovantes leur permettant de générer un flux qualifié des clients et leur facilitant la réalisation d’un retour sur investissement rapide.

La campagne publicitaire, menée par l’agence digitale, se caractérise par sa faculté à atteindre les bonnes cibles grâce, entre autres, à la création des bons textes et des bons visuels. LG Comm accompagne également les différentes structures dans la constitution et la refonte de leurs sites Internet, l’animation de leurs réseaux sociaux ou encore la création de divers vidéos. « En l’occurrence, je m’applique à moi-même les stratégies que je propose à mes clients, souligne-t-il avant de poursuivre : J’ai déjà doublé mon chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière. » Fort de son succès, Luc Gautron espère développer davantage son entreprise en dehors du périmètre de la Picardie.