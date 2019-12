L’Europe soutient le tourisme rural

L’Europe subventionne 40 projets Isariens destinés à faire progresser le tourisme en zone rurale. A travers son programme LEADER, Liaison entre les Actions de Développement de l’Économie Rurale, le fond européen accordera une enveloppe de 1,6 millions d’euros au soutien des innovations et des idées qui développent le tourisme et atténuent la pauvreté. En moyenne, […]

L’Europe subventionne 40 projets Isariens destinés à faire progresser le tourisme en zone rurale. A travers son programme LEADER, Liaison entre les Actions de Développement de l’Économie Rurale, le fond européen accordera une enveloppe de 1,6 millions d’euros au soutien des innovations et des idées qui développent le tourisme et atténuent la pauvreté. En moyenne, chaque projet bénéficiera de 28.000 euros. De ce fait, le territoire a associé élus et acteurs privés en un Groupe d’Action Locale (GAL) qui est chargé du pilotage de l’ensemble des opérations liées à cette l’initiative. La nouvelle structure aura ainsi pour mission de sélectionner les projets structurants et adéquats à la stratégie locale, d’animer, d’assurer le suivi et d’évaluer la démarche LEADER. Dans l’Oise, le GAL est porté par le Parc Naturel Régional Oise avec un budget de 1.589.000 euros pour la période de 2017-2020.