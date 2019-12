Les services publics doivent s’adapter aux demandes nouvelles des citoyens

La contribution des partenaires d’accueil locaux de ces Assises nationales (Ville d’Arras, communauté urbaine d’Arras et commune de Saint-Laurent-Blangy) en lien avec les comités de pilotage (national et local) a contribué à la réussite de l’événement, occasion pour l’organisation de poursuivre collectivement, avec les meilleurs experts, les débats sur l’avenir du service public en France, avec un axe fort pour cette édition : « Services publics et citoyens ».

Un programme complet et novateur

Organisées au carrefour de la lecture du projet de loi sur la fonction publique et des élections municipales de 2020, ces journées ont permis d’aborder les questions d’actualité. Avec pour thème « Services publics et citoyens », deux tables rondes ont analysé les évolutions de leurs relations par le regard croisé des citoyens et des collectivités. Dix ateliers ont abordé des sujets chers aux territoriaux et à leurs problématiques métiers : égalité professionnelle, qualité de vie au travail, intelligence artificielle, nouveau mode de management attendu par le gouvernement, finances, éducation, relations internationales, organisation territoriale, etc. Deux autres ateliers, labellisés parcours local, se sont focalisés sur la transition environnementale et numérique des territoires, ainsi que sur la culture au service du territoire. Un temps fort a été également accordé à la préparation à la mobilité et aux changements de carrière : une manière d’accompagner les cadres par l’anticipation du mercato possible engendré par les élections. La manifestation a permis un partage d’expériences entre participants avec la présence d’experts reconnus, d’échanger entre pairs sur le ou les métiers, et de contribuer à enrichir les connaissances. Autour d’intervenants de qualité, avec la présentation des dernières innovations des entreprises et partenaires privés présents sur un salon professionnel avec 60 exposants, deux tables rondes, 14 ateliers, des conférences d’actualité et des plénières, des rencontres et des focus métiers, sans oublier des moments conviviaux sur le salon, deux soirées incontournables proposées par les partenaires régionaux, des temps interstitiels de formation créés sur mesure grâce aux partenaires coaching et évaluation, ces Assises ont tenu leurs promesses.