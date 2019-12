Leçon d’optimisme avec le Réseau Entreprendre Picardie

« Autrefois, il fallait des clients heureux pour des entreprises gagnantes : aujourd’hui, il faut des clients enthousiastes pour des entreprises pérennes » : un changement de paradigme souligné par Philippe Bloch, animateur de l’émission L’entreprise BFM sur BFM Business et auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’esprit d’entreprise. À l’invitation de Réseau Entreprendre Picardie, cet ancien éditeur du magazine L’Expansion a transmis à son auditoire une leçon d’optimisme : « Il faut lutter contre la dépression collective française, savoir se remettre en cause quand ça va bien, sans attendre les difficultés pour le faire, revenir aux fondamentaux que sont le contact, l’empathie et la bienveillance, retrouver une relation clients privilégiée, insistait-il, tout en développant le « soft skill », l’état d’esprit devenant au moins aussi important que la technique. » Quatre entrepreneurs picards, Adeline Moniez (bijoux Marbella), Pierre Guirard (Wyz Group), Stéphane Maffli (RS Components) et Damien Ferré (Effigram) venaient ensuite illustrer les propos du conférencier par leurs témoignages.

Huit lauréats accompagnés

Soutenue par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur, la soirée mettait aussi en lumière les huit lauréats 2019 sélectionnés par Réseau Entreprendre Picardie : en créant ou reprenant des entreprises de secteurs variés (service, commerce et industrie), ces entrepreneurs ont créé ou sauvegardé 115 emplois. Pendant deux ans, ces lauréats (voir encadré) bénéficieront d’un accompagnement par quelques-uns des 120 membres de Réseau, eux-mêmes chefs d’entreprises en activité, prêts à leur consacrer temps, énergie et retours d’expériences pour favoriser leurs chances de réussite. Créé en 2002, Réseau Entreprendre Picardie a soutenu au total 190 nouveaux chefs d’entreprises, lauréats de l’association, qui ont créé ou sauvegardé 1 950 emplois sur le territoire. De quoi en effet être optimiste !

Les huit lauréats 2019 de Réseau Entreprendre Picardie

– Baptiste Amato, Psycle, Compiègne : bureau d’ingénierie en intelligence artificielle.

– Sébastien Caillau, Métallerie 2000, Moreuil : charpente métallique sur-mesure pour l’industrie et le bâtiment.

– Pascal Dupont, Multon, Noyon : mécanique de précision.

– Étienne Foucault, Villeneuve-les-Sablons : mécanique de précision et outilleur.

– Jennifer Maleville, Arc-en-Ciel, Compiègne : micro-crèche intergénérationnelle.

– Philippe Marillaud, Votat, Pont-Ste-Maxence : découpage et emboutissage de pièces mécaniques.

– Ludovic Duhennois, L’ancre y est, Jaux : restaurant.

– Denis Sennechael, Clarilog, Saint-Quentin : éditeur de logiciels informatiques.