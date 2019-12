Le Pôle multifonctions de Nesle inauguré

« La culture est une composante à part entière du développement économique du territoire. Ce pôle va contribuer à faire briller la créativité et l’expression de tous. Il va participer à attirer des entreprises et salariés qui ne sont pas dans le champ culturel mais qui auront le signal d’une collectivité qui entreprend qui se modernise et qui innove. C’est ce que l’on appelle l’ambition du pouvoir. Nous nous sommes donné les moyens de nos ambitions et de nos politiques en constituant une capacité d’autofinancement forte et pérenne », a expliqué le président de la communauté de communes André Salomé lors de l’inauguration, en rappelant que ce pôle offrira une attraction aux futures entreprises suite à l’arrivée du canal à grand gabarit. Ce pôle multifonctions situé près des sorties d’autoroute et de la gare TGV Haute Picardie comprend une crèche, un espace coworking équipé très prochainement d’un bar et d’un restaurant, d’une salle de travail, d’une salle de spectacles de 700 places assises et 1 300 debout, et d’un espace séminaire. Il a coûté 11,3 millions d’euros. Ce projet a été soutenu par l’État, la région des Hauts-de-France et le Département à hauteur de 31,7% . L’autofinancement final de la communauté de communes de l’Est de la Somme est de 7 710 000 euros. L’élu a également rappelé que l’étude de marché réalisée en 2015 avait mis en évidence l’absence d’équipement en mesure d’organiser des séminaires d’entreprises et des expositions. C’est maintenant chose faite.