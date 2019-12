Le Handi road tour fait escale à Amiens

Dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, un Handi road tour était organisé dans la région pour permettre aux acteurs de se réunir et de définir ensemble de nouvelles pistes de travail. Le 20 novembre, la manifestation était de passage à Amiens. Organisé par Amiens Métropole et Cap emploi Somme […]

Dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, un Handi road tour était organisé dans la région pour permettre aux acteurs de se réunir et de définir ensemble de nouvelles pistes de travail. Le 20 novembre, la manifestation était de passage à Amiens.

Organisé par Amiens Métropole et Cap emploi Somme avec le soutien de l’Agefiph et du FIPHFP, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le Handi road tour faisait escale à Amiens le 20 novembre au Quai de l’innovation. L’occasion de rassembler les acteurs engagés sur cette thématique autour d’une journée spécialement dédiée à l’insertion des personnes handicapées dans le marché de l’emploi. « Le handicap ne doit pas être vu comme un moins mais comme un plus. Et toutes les personnes se trouvant dans une telle situation doivent pouvoir accéder à un emploi », a affirmé Brigitte Fouré, maire d’Amiens, en guise d’introduction. « Un événement comme celui-ci permet de mettre en lumière tout le travail réalisé en ce sens. Car oui, il se passe des choses dans les entreprises et les institutions. Des personnes en situation de handicap arrivent à s’épanouir dans leur emploi », a ajouté Guy Bierne, délégué régional de l’Agefiph Hauts-de-France.

Des interventions en entreprise

La matinée était dédiée à des tablesrondes, pour laisser la parole aux différents acteurs du territoire. La première, intitulée « Le maintien dans l’emploi, des outils adaptés à chaque situation », était animée par Sandrine Vasselin, coordinatrice et chargée de mission maintien chez Cap emploi Somme et Stéphanie Foulloy, chargée d’études et de développement à l’Agefiph Hauts-de-France. La première était venue présenter les stratégies élaborées par Cap emploi Somme pour maintenir à leur poste des personnes en situation de handicap ou les aider à se réorienter en cas de besoin. Des actions sur le terrain, « en situation réelle » et qui s’inscrivent dans « une démarche tripartite en étroite collaboration avec le salariée ou l’agent, l’employeur et le médecin du travail, garantissant ainsi leur succès », comme l’a rappelé la chargée d’études. La seconde évoquait les Prestations d’appui spécifiques (PAS) et ses modalités d’application. Une autre table-ronde, consacrée aux « Passerelles entre milieu protégé et milieu ordinaire », permettait de conclure la matinée avec différents témoignages.

L’après-midi était ensuite entièrement dédiée aux échanges entre employeurs publics/ privés et demandeurs d’emploi, avec notamment un job dating et un forum emploi, ouvert à tous. Toute la journée, des stands présentaient les outils mobilisables pour favoriser le maintien dans l’emploi et des animations sur le handicap au travail.