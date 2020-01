L’agence amiénoise de Valorem accueille sa filiale Valemo

Pour renforcer son implantation amiénoise, le groupe Valorem a inauguré le 5 décembre dernier de nouveaux locaux pour accueillir sa filiale Valemo. Dédiée à l’exploitation et la maintenance des parcs éoliens, cette dernière exploite aujourd’hui 600 MW et assure la maintenance de plus de 250 MW sur huit sites en France. Forte de ses 80 […]

Pour renforcer son implantation amiénoise, le groupe Valorem a inauguré le 5 décembre dernier de nouveaux locaux pour accueillir sa filiale Valemo. Dédiée à l’exploitation et la maintenance des parcs éoliens, cette dernière exploite aujourd’hui 600 MW et assure la maintenance de plus de 250 MW sur huit sites en France. Forte de ses 80 éoliennes déjà implantées pour une capacité de 180 MW, l’agence d’Amiens de Valorem, opérateur en énergie verte, emploie actuellement 16 salariés et dispose de deux postes à pourvoir. La structure poursuit ainsi sa contribution au développement de projets éoliens et photovoltaïques dans les Hauts-de-France, la Normandie et le Grand-Est.