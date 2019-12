La startup Tesseract Solutions lève 750 000 euros

Tesseract Solutions vient de réaliser une levée de fonds estimée à 750 000 euros auprès de trois investisseurs, à savoir Finovam Gestion, Picardie Investissement et Bpifrance. L’objectif étant d’industrialiser la solution de son robot collaboratif, baptisé Flexibot. Grâce à cette opération, l’entreprise amiénoise pourra tripler ses effectifs et embaucher sept collaborateurs supplémentaires d’ici au début […]

Tesseract Solutions vient de réaliser une levée de fonds estimée à 750 000 euros auprès de trois investisseurs, à savoir Finovam Gestion, Picardie Investissement et Bpifrance. L’objectif étant d’industrialiser la solution de son robot collaboratif, baptisé Flexibot. Grâce à cette opération, l’entreprise amiénoise pourra tripler ses effectifs et embaucher sept collaborateurs supplémentaires d’ici au début de l’année prochaine. Pour rappel, Tesseract Solutions a été fondée en 2017 par Florian Dordain. C’est une société d’intégration dans les domaines de la robotique, la vision industrielle et l’automatisme. Elle vise le développement de dispositifs permettant une intégration des technologies et un redéploiement rapide à travers l’accompagnement des entreprises dans toutes les étapes de leur projet de robotisation.