La place facilite la vie des porteurs de projets

Nouveau venu parmi les acteurs d’aide la création d’entreprise, le réseau La Place, lancé par Amiens Métropole, a la particularité de rassembler en un seul et même lieu un grand nombre de partenaires économiques du territoire œuvrant au service de l’entrepreneuriat.

C’est dans les locaux du Quai de l’innovation, lieu entièrement dédié au développement économique et situé en plein cœur du quartier Saint-Leu à Amiens, que La Place a pris ses quartiers début novembre. « Il était important pour nous de disposer d’un lieu physique pour accueillir les porteurs de projets. Grâce à des permanences, tenues à tour de rôle par nos partenaires, ils peuvent être reçus quand ils le souhaitent », explique Vincent Brunel, chargé de mission à Amiens Métropole. C’est dans ces mêmes locaux que La Place proposera, prochainement, des ateliers dédiés à la création d’entreprise. « Au démarrage, nous allons en organiser un par quinzaine, puis nous nous adapterons en fonction de la demande. Une chose est sûre, nous opterons pour des conditions de participation assez souples. »

Une offre globale

Une flexibilité et une ouverture à l’image de ce lieu, dont l’ambition est de rassembler et de fédérer un maximum d’acteurs du développement économique afin d’aider un maximum de porteurs de projets grâce à une offre de services variée. « Nous visons un public très large. N’importe quelle personne, quel que soit son projet, son expérience, son mode de financement ou son profil, est la bienvenue ici », précise Vincent Brunel. Cet accueil polyvalent et sur-mesure est rendu possible grâce à la complémentarité des partenaires du réseau, qui réunit notamment la CCI, la Chambre de métiers et d’artisanat, La Machinerie, BGE, Cités Lab, Initiative Somme France Active Picardie ou encore l’Adie. « Pour le financement par exemple, nous pouvons orienter les porteurs de projets vers l’une ou l’autre de ces deux dernières structures en fonction de leurs profils. Le microcrédit proposé par l’Adie nous permet également d’accompagner les personnes exclues des parcours bancaires classiques », poursuit le chargé de mission. En plus du financement, La Place peut également aider dans la réalisation d’une étude de marché, d’un business plan, la réalisation d’un prototypage ou encore la recherche d’un local. « C’est vraiment une offre globale. L’idée de ce réseau, c’était aussi de mettre en avant toutes ces structures, leurs différents services et dispositifs. » Une nouvelle porte d’entrée qui permet aux créateurs et repreneurs de bénéficier d’un parcours plus fluide.