La conciergerie d’entreprise, un outil RH de poids

Depuis 3 ans Adrien Mouly s’est engagé dans l’aventure « Minut’rit », une conciergerie d’entreprise créée au Havre et qui essaime aujourd’hui partout en France. Un service qui permet aux salariés de concilier plus facilement temps de vie privés et professionnels.

« La conciergerie est à mon sens un outil très intéressant pour les entreprises : il s’agit de prendre soin des collaborateurs, de faciliter leur quotidien. Cela peut être intégré à la politique RSE mais aussi être un élément d’attractivité pour fidéliser ou attirer des salariés », souligne Adrien Mouly. Très répandue outre-manche, la conciergerie d’entreprise est arrivée dans les grandes métropoles hexagonales dans les années 2000. Une décennie plus tard, Cécile et Antoine Tauvel décidaient de lancer La Minut’rit au Havre. « Je me suis rendu compte que le concept me convenait parfaitement, les questions de qualité de vie au travail m’ont toujours beaucoup intéressé. Là je pouvais accompagner avec bienveillance des salariés dans leur vie quotidienne », poursuit Adrien Mouly qui a été le 8e franchisé du groupe. Couvrant la Somme et le Beauvaisis, il a aujourd’hui noué des partenariats avec cinq entreprises, dont Leroy Merlin.

Proposer de nouveaux services

Pressing, boulangerie, produits frais, cordonnier, garde d’enfants, sophrologie… les services proposés par la Minut’rit sont vastes et s’adaptent parfaitement aux besoins exprimés par les salariés. « Tous ceux qui souhaitent faire appel à moi peuvent le faire à partir de l’application ou via le site Internet. Ils entrent un code personnel et font leur demande. Ils peuvent payer directement en ligne ou à la réception de leur commande », explique Adrien Mouly. Toutes les prestations sont facturées au prix comptant, le service de conciergerie étant réglé par l’entreprise. « L’enjeu pour moi est de nouer des partenariats avec des commerçants et producteurs locaux. Cela a été un gros travail de recherche pour trouver des interlocuteurs de qualité », souligne-t-il. Une, deux ou trois fois par semaine, Adrien Mouly effectue des permanences chez ses clients. « C’est une offre qui vient faciliter la vie des salariés, ils peuvent se concentrer sur leur travail. Le rapport humain est aussi primordial : cela facilite les échanges et contribue à créer une bonne ambiance », note l’entrepreneur.

S’adapter aux demandes

Si la Minut’rit propose une carte de services, chaque franchisé peut mettre en place des actions ponctuelles ou adapter son offre aux besoins de ses interlocuteurs. « C’est très flexible, l’objectif est vraiment d’être à l’écoute de tous, de trouver des solutions », résume Adrien Mouly. S’il reste encore beaucoup de pédagogie à faire pour convaincre les entreprises de l’utilité d’un tel partenariat, les mentalités tendent à évoluer. « Une conciergerie d’entreprise peut s’adapter à n’importe quel type de structure, que ce soit des professions libérales, des TPE ou PME, des artisans… Cadres, employés, ouvriers, tout le monde peut bénéficier de nos prestations », insiste Adrien Mouly.

