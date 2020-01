La Chambre au château,pur joyau du XIVe siècle

Les Cayet et leur fils aîné, qui habitent tous dans les Yvelines, se sont trouvés à un tournant de leur vie professionnelle respective. Les parents voulaient occuper leurs journées après une retraite à plein temps, le fils lui, venait de démissionner et devait rejoindre l’Aisne pour prendre la direction d’une entreprise industrielle. Ils décident de vendre leur logement pour investir dans un château picard ruiné en 1918 et jamais restauré.

C’est comme ça que l’histoire de la Chambre au château est née. « L’idée d’une maison d’hôtes n’est guère innovante, juste une envie de jeunesse, réalisée sur le tard, explique Stephan Cayet avant d’enchaîner : Il s’agit d’une activité qui répond à un besoin important dans une région où la capacité hôtelière reste insuffisante. » La famille propriétaire est passionnée par la rencontre de personnes de tous horizons et par le maintien d’une ouverture sur le monde. Ils ont à cœur de partager le plaisir de visiter un lieu si original permettant de vivre le passé au présent. « Notre travail consiste à accueillir les clients, dresser les tables, servir les repas, participer à la conversation et surtout répondre aux questions nombreuses sur le lieu, le manoir, l’activité, le projet … » Les parents s’occupent des visiteurs tandis que leur fils assure toute la gestion administrative et financière.

« C’est une porte ouverte sur le monde »

Originalité et élégance

« C’est une porte ouverte sur le monde, nous avons déjà accueilli 34 nationalités », affirme le gérant. Distingué par son lieu d’implantation, le site est exceptionnel sur le plan historique et architectural. Le château a croisé trois fois l’histoire de France. Il constitue l’un des quatre derniers témoins de l’architecture militaire du XIVe siècle dans le département. « Les aménagements sont raffinés, confortables et de très bonne qualité, le mobilier et la décoration viennent de l’héritage familial », précise-t-il. Un ensemble d’équipements bien-être est également associé à la structure, notamment une piscine couverte, un hammam et un sauna, disponibles gratuitement de mars à novembre. Au cours des prochaines années, six à huit gîtes ruraux seront déployés dans les fermes attenantes, ainsi qu’un ensemble de salles pour les mariages en été et les séminaires en hiver.