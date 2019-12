La CCI de l’Oise accompagne les commerçants dans leurs démarches qualités

Le vendredi 13 décembre prochain, un conseiller de la CCI de l’Oise visitera quatre commerçants dans le Département afin de les accompagner à acquérir le Label Qualité Commerce. La finalité de cette démarche est d’aider ces commerçants à booster leur relation client.

« La Planète Verte » « L’Art du Toilettage » « Café des Sports » ou encore « Food Trick La Roue Gourmande » auront l’opportunité d’avoir un audit blanc effectué par un spécialiste. Ce dernier évaluera, en se basant sur un référentiel de qualité, les processus et les pratiques qu’adoptent ces commerces. Pour ce faire, un diagnostic de plus de 100 critères sera mené en analysant l’extérieur et l’intérieur du magasin, la gestion de la relation client, la gestion des RH, l’accueil des clients au téléphone, les services proposés, la communication, les outils techniques et l’implication Ecosystème.

Le conseiller proposera, par la suite, un plan d’action détaillé pour corriger les dysfonctionnements relevés. Après la rectification des anomalies, une visite d’un client mystère complétera l’appréciation finale et permettra au comité de prendre une décision favorable ou défavorable concernant la qualification Qualité Commerce.