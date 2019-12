La Banque des Territoires accompagne Habitat Hauts-De-France

Brigitte Louis, directrice déléguée Hauts-de-France de la Banque des Territoires, et Stéphane Maillet, président du directoire de Habitat Hauts-de-France, viennent de conclure un partenariat relatif à l’accompagnement du développement et de la réhabilitation du parc social du bailleur. La convention signée le 19 novembre dernier au Salon des maires et des collectivités locales porte sur […]

Brigitte Louis, directrice déléguée Hauts-de-France de la Banque des Territoires, et Stéphane Maillet, président du directoire de Habitat Hauts-de-France, viennent de conclure un partenariat relatif à l’accompagnement du développement et de la réhabilitation du parc social du bailleur. La convention signée le 19 novembre dernier au Salon des maires et des collectivités locales porte sur deux années (2019-2021). Cet accord qui s’inscrit dans la continuité des précédents affirme l’implication de la Banque des territoires dans le développement des territoires plus inclusifs. Il permettra, par ailleurs, à Habitat HDF de recevoir des financements pouvant aller jusqu’à 100 millions d’euros. Ces derniers prendront la forme d’une mise à disposition en prêts de long-terme, que sont le Prêt locatif à usage social (PLUS), le Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) et le Prêt locatif social (PLS). Le plan d’investissement qui concerne 832 logements construits et plus de 1 500 logements réhabilités représente plus de 197 millions d’euros.