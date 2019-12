Humando Insertion Saint-Quentin : une large gamme de services

L’agence Humando Insertion de Saint-Quentin est une entreprise de travail temporaire qui propose des offres de prestations solidaires. Grâce à la qualité de son service, la structure est en mesure de répondre à l’ensemble des besoins des TPE/PME, tout en respectant leurs exigences en termes de performance et de flexibilité. Écoute, sens du service, responsabilité et innovation en sont le socle et la signature.

Humando Insertion Saint-Quentin intervient sur tout le nord du département de l’Aisne. L’agence, qui fonctionne sous la houlette de Céline Tribouilloy est totalement tournée vers l’insertion par le travail. Elle s’appuie sur une équipe de responsables du recrutement et de l’accompagnement reconnus pour leur créativité et leurs compétences. Céline Tribouilloy noue par ailleurs des partenariats fructueux avec des employeurs et entretient des relations étroites avec les entreprises et les acteurs sociaux du territoire, et ce grâce à une relation de confiance déjà établie. « La collaboration avec les entreprises du territoire a contribué à l’essor de l’agence. Ceci nous a permis de restructurer l’organisation RH en interne en recrutant une responsable de recrutement et d’accompagnement supplémentaire ».

L’agence répond aux besoins de recrutement des entreprises du territoire en proposant des services d’emploi performants, réactifs et adaptés à leurs projets. Les candidats sont évalués selon une méthodologie rigoureuse. « Un permanent de Humando Insertion accompagne 12 équivalents temps plein, ce qui permet une prestation qualitative vis-à-vis des entreprises du territoire », précise la directrice.

La structure propose aux professionnels des solutions répondant aux clauses d’insertion tout en leur garantissant la mobilisation d’un expert de la clause sociale et l’accompagnement dans chaque étape de sa mise en œuvre. L’entreprise offre également des solutions de recrutement sur-mesure. Pour répondre aux enjeux de diversité et de RSE, l’enseigne mobilise des candidats singuliers, issus de la diversité ou encore en situation de handicap.