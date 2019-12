H² O² Consulting, un traitement écologique des eaux

C’est à Beauvais que Thierry Lherbier a décidé d’implanter son entreprise. Baptisée H² O² Consulting est spécialisée dans la conception et la construction des machines de traitement et de désinfection des eaux aux énergies renouvelables et sans produits chimiques. Doté d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de traitement des eaux, le dirigeant a […]

C’est à Beauvais que Thierry Lherbier a décidé d’implanter son entreprise. Baptisée H² O² Consulting est spécialisée dans la conception et la construction des machines de traitement et de désinfection des eaux aux énergies renouvelables et sans produits chimiques.

Doté d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de traitement des eaux, le dirigeant a travaillé pour le compte de nombreuses entreprises avant d’opter pour la création de la sienne en 2015. « Je suis titulaire d’un BTS Construction mécanique. Par la suite, j’ai intégré une structure spécialisée dans la commercialisation des pompes pour station d’épuration. Le domaine de traitement des eaux m’a beaucoup séduit, raison pour laquelle j’ai pris la décision de poursuivre mes études et préparer mon diplôme d’ingénieur en Environnement, que j’ai obtenu en 1996 », raconte Thierry Lherbier. Depuis la mise en place de son entreprise, il ne cesse d’innover pour valoriser les utilisations de l’eau. Il a décroché le prix « Artisan innovant et écoresponsable » suite à sa participation aux Trophées de l’artisanat de l’Oise en 2018. Labellisée « Entreprise remarquable » par Initiative France, H² O² Consulting a été également primée au concours européen de la bio économie EBN de Budapest.

Des solutions adaptées

H² O² Consulting met à la disposition de ses clients une panoplie de solutions pour le traitement des eaux, mais aussi un service de location des matériels. « Nos équipements sont performants, simples d’utilisation, peu onéreux et peuvent fonctionner en autonomie énergétique. Ils donnent accès à une eau salubre afin de participer à la protection de l’environnement », explique le concepteur. Otonom’O, Econom’O, Otono’Farm et Otono’Swim, telles sont les différents procédés développés par l’établissement. Conçu pour traiter et désinfecter les eaux de surfaces, Otonom’O est dédiés aux collectivités locales, aux bâtiments publics et aux industries agro-alimentaires. Pour réduire sa consommation et contribuer à la protection de la planète, la société a mis à la disposition des particuliers Econom’O, un système de collecte et de traitements des eaux de pluie. Comme son nom l’indique, Otono’Farm est réservé plutôt aux agriculteurs souhaitant faire des économies, tandis que Otono’Swin est destiné à la désinfection et le traitement des eaux de piscine. En ce qui concerne ses projets, Thierry Lherbier compte signer un partenariat avec une entreprise leader de la dépollution en France, mais procédera surtout à une levée de fond avec investissement privé, afin de développer davantage son activité.