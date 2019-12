Goujon Bureau ouvre le plus grand show room régional

Si les cafétérias, les babyfoots et les bureaux ergonomiques remplissent les nouveaux espaces de travail, les nouvelles volontés des collaborateurs se renouvellent sans cesse. En déambulant dans le nouveau show-room de Goujon Bureau, à Compiègne, les nouvelles tendances se remarquent : bureaux connectés et réglables à souhait, « silent box » et cloisons acoustiques, sièges design et modulables ou encore tables scolaires colorées pour tous les âges. Avec plus de 100 000 références, l’entreprise propose une offre de mobilier adaptée aux nouvelles exigences de confort. « Nous avons choisi d’installer un show-room pour permettre aux personnes intéressées de tester le matériel, explique Patrick Goujon, directeur de Goujon Bureau, aujourd’hui l’ergonomie et le « comme chez soi » priment. » Lumineux et coloré, ce nouvel espace éclaire une autre tendance qui investit les bureaux : le bien-être au travail.

Le mobilier à la mode

Si l’ameublement dans les bureaux a toujours été une affaire de goût, aujourd’hui c’est aussi véritablement une histoire de mode. À la tête de Goujon Bureau depuis 30 ans, Patrick Goujon a vu passer toutes les couleurs : « Le mobilier de bureau suit une mode, constate-t-il, il y a deux ans, le couleur phare était le gris, aujourd’hui c’est totalement démodé. Il faut suivre les tendances de l’ameublement traditionnel. Nous changeons donc les collections tous les deux ans ». Le style épuré est davantage à l’honneur cette année, privilégiant le design confortable pour le bien-être de tous.

Du sur-mesure entre les murs

Le confort des collaborateurs prime et la société a réussi à comprendre les besoins de ses clients. Elle possède un bureau d’étude et assemble les meubles sur le site, multipliant ainsi la créativité de chacun. « Nos produits sont exclusivement français et européens », précise-t-il. Le service va au-delà : une fois les meubles choisis, Goujon Bureau monte le projet, livre la commande et gère l’installation. Ce service de proximité lui confère une confiance et une satisfaction des chefs d’entreprise. « Il est possible aussi de commander des bureaux sur-mesure, confie-t-il, aujourd’hui nous sommes capables de proposer une gamme très large de produits. » Avec son nouveau show-room, Goujon Bureau se démarque et prône la relation humaine.