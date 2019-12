Ease : un savoir-faire reconnu

Connue par sa rapidité d’intervention, Ease est une entreprise adaptée, qui a pour vocation d’aider à l’insertion professionnelle des personnes souffrant d’un handicap. En effet, son effectif est composé à 80% de travailleurs handicapés. La structure met à la disposition des professionnels une panoplie de prestations dotées d’une qualité supérieure. « Ce qui compte le plus pour moi, c’est la qualité des services proposés plutôt que la quantité des devis établie », déclare Christophe Vieillard, le propriétaire des lieux.

Forte de dix ans d’expérience, l’entreprise sociale a pour objectif principal de répondre aux besoins et aux attentes de ses clients tout en mettant à leur disposition les compétences et le savoir-faire de ses employés qualifiés. Soucieux de l’image de marque de son enseigne, le fondateur accorde une grande importance à la montée en compétences de ses salariés tout en leur assurant une formation permanente, afin de garantir à ses clients un travail minutieusement réalisé. « La satisfaction de notre clientèle fait partie de notre priorité. C’est pour cette raison que nous organisons un rendez-vous sur place avec le client afin de détecter le besoin et établir par la suite un devis personnalisé correspondant à la prestation demandée », explique le prestataire de service.

Un service de nettoyage sur-mesure

Ease propose un service de nettoyage complet réservé aux entreprises, aux grandes et moyennes surfaces et notamment aux bailleurs institutionnels implantés dans l’Aisne dans un périmètre de 20 kilomètres autour de Soissons. Du nettoyage industriel au nettoyage des téléphones et des outils informatiques, en passant par la désinfection et le détartrage des sanitaires, le dépoussiérage, le nettoyage d’escalier et des tags, le nettoyage des parkings et des caves, l’aspiration et le lavage des sols, le nettoyage des allées de circulation ainsi que le nettoyage et l’entretien des ascenseurs, telles sont les différentes prestations proposées par l’établissement. En outre, l’enseigne offre également des services complémentaires tels que le ponçage, le déneigement, le remplacement des ampoules, la mise en place des fournitures sanitaires ou encore le remplacement d’un gardien malade ou en vacances (pour les bailleurs institutionnels).

Par ailleurs, la structure s’engage à respecter les consignes de sécurité lors de la réalisation des travaux, mais aussi à respecter les devis convenus avec les clients et à utiliser le matériel et les produits les mieux adaptés. « Nous garantissons également la confidentialité des informations portées à nos connaissances », conclut Christophe Vieillard.