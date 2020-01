DLH Company : une communication digitale pro

Fondateur et gérant de DLH Company, Quentin Delahoche est expert dans la communication digitale via les réseaux sociaux. Le jeune chef d’entreprise gère intégralement son activité, au service d’une clientèle qui ne cesse de s’élargir.

« J’exerce mon métier avec réactivité et transparence », confie le trentenaire. D’origine compiégnoise, il a fait de Courtieux son village d’adoption avant de déménager vers Soissons. « Avec un esprit jeune et communautaire », il s’est frayé un chemin professionnel jalonné de succès. Après l’obtention de son BTS technicocommercial, le nouveau diplômé rejoignit différentes entreprises avant d’occuper des postes de responsabilité. « Ça m’a permis de développer mon expertise « Business to Customer (B to C) », mon sens relationnel et ma reconnaissance sociale ».

Du salariat à l’entrepreneuriat

Le jeune ambitieux aux milles idées a décidé de quitter le salariat pour l’entrepreneuriat. « C’est un rêve qui se concrétise », avoue-t-il, précisant que ce nouvel élan était un choix personnel qu’il espère transmettre à ses descendants. Féru de la communauté virtuelle, l’entrepreneur a démarré son activité en septembre 2018.

Aujourd’hui, Quentin Delahoche est spécialisé dans la gestion complète des comptes Facebook et Instagram pour entreprises. Il part du principe d’optimisation du rapport : qualité, prix et délai. Il s’attache à créer une communauté autour d’une marque ou d’une structure afin de « l’assister au cours de son évolution ». L’objectif ultime étant de promouvoir la réputation auprès des internautes et de l’aider à dénicher de nouveaux clients. Le tout est, bien entendu, conçu sans lésiner sur les moyens et en respectant les calendriers d’exécution. Les prix pratiqués par DLH Company sont par ailleurs très attractifs aussi bien pour les prestations à l’unité que pour les packs mensuels. « Je travaille librement et sans engagement, c’est ce que cherche le plus mes clients, avec lesquels j’entretiens une relation sympathique et de confiance. »

Partenaires et clients

Le marketing digital, avec ses multiples pratiques (élaboration de contenu web, prise de vue unique ou montage de vidéos), est au cœur du métier de Quentin Delahoche. En partenariat avec l’entreprise From Sky to Screen, le créateur se lance récemment dans une aventure de drone avec camera pour booster les pratiques photographiques. Il dispose déjà d’un panoplie de partenaires : des créateurs de sites Internet, des entreprises de montage des vidéos, des marketeurs digitaux et de la presse.

Après une année d’existence, la compagnie a pu toucher une clientèle locale, toutes branches confondues, et asseoir sa notoriété auprès des restaurateurs, fleuristes, discothèques, coiffeurs ou encore artisans commerçants. Quentin Delahoche envisage d’étendre sa marque et d’embaucher prochainement un ou deux salariés.