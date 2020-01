Chauny accueille un nouveau concept de supermarché

Le 11 décembre, Lidl France a ouvert les portes de son nouveau supermarché de proximité situé à Chauny. Spacieux et accueillants, les nouveaux locaux offrent des services modernes et adoptent une politique énergétique durable à travers des emballages 100% recyclables. L’enseigne illustre un nouveau concept basé sur plusieurs avantages, permettant d’améliorer le confort de ses clients et de ses collaborateurs et de renforcer son empreinte écologique. Elle met en avant plus d’espace et plus de caisses afin de simplifier le parcours d’achat, une façade vitrée pour gagner en luminosité, ainsi que des couleurs sobres et des matériaux nobles pour instaurer une ambiance conviviale et cosy. Les quatre premiers jours d’ouverture, la structure a organisé une approche solidaire baptisée « Le don école ». Cette dernière constitue une opération de collecte de dons en faveur des écoles maternelles et primaires de la commune.