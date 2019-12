Cabinet AG : des prestations qualifiées

Diplômée en finances d’une école de commerce et ayant suivi une partie de ses études dans une université spécialisée implantée à New Delhi en Inde, Anaïs Gagliardi a commencé sa carrière à Londres puis à Bruxelles en middle office. « Mon goût pour le secteur de la finance, allié à mon envie d’être au plus proche de mes clients, m’ont incitée à approfondir mes connaissances pour devenir expert-comptable », précise-t-elle. À la fois compétente et audacieuse, Anaïs Gagliardi a également travaillé, durant plusieurs années, dans un grand groupe avant de décider de créer son propre cabinet.

Accompagnement personnalisé

Reconnu pour ses compétences, le cabinet AG est présent dans toutes les étapes de la vie des entreprises : la création, la transmission ou encore l’optimisation fiscale. L’établissement est également doté d’outils informatiques facilitant le quotidien des dirigeants d’entreprises. Son intervention englobe tant le secteur des professions libérales que celui des commerçants, des artisans ou des industries (notamment des holdings). La méthode du cabinet consiste à accompagner les différentes structures dans leurs prises de décisions stratégiques et opérationnelles. Il propose ainsi des prestations d’audit financier, de conseil juridique et fiscal, de gestion administrative et comptable. Il offre également à ses clients des prestations de conseil spécifiques, permettant de les accompagner dans l’obtention de financements, dans l’aide à la décision pour l’investissement immobilier, ou encore dans le pilotage de l’entreprise.

La spécialiste de la finance se caractérise par ses qualités humaines : « Bien que le cœur de mon métier porte sur la gestion des entreprises, il convient d’être attentif à la dimension humaine de ce travail », précise Anaïs Gagliardi, à l’écoute de ses clients, et qui instaure avec eux un climat de confiance. La mise en place d’un partenariat de proximité avec la clientèle est la marque de fabrique du Cabinet AG. Un principe collaboratif qui permet d’identifier toutes les forces de l’entreprise, afin qu’elle puisse développer au maximum son potentiel.