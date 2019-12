API Plastiques : 45 ans au service des professionnels

« Après l’obtention de mon diplôme d’ingénieur en génie mécanique, j’ai intégré la structure en 2000 », se souvient Laurent Conseil avant de poursuivre : « Et après trois ans, mon frère Arnaud me rejoint ». En 2006, les deux frères ont repris l’entreprise juste après le départ en retraite de leur père. Et depuis, les deux propriétaires des lieux assurent la gestion de la firme. « Je prends en charge les volets commercial et administratif tandis qu’Arnaud s’occupe de l’atelier », annonce le responsable. Actuellement, l’entreprise regroupe, en plus de ses deux co-gérants, 28 salariés. D’autre part, l’enseigne dispose également, d’une agence régionale, située sur la zone d’activité commerciale de l’Epinette à Seclin.

La qualité avant tout

De la robinetterie aux tubes, en passant par les raccords et les plaques, Api plastiques commercialise plus de 30 000 références de produits plastiques direct usine, issus des grandes marques, telles que FIP, Simona, Alfaflex, Pleiger et Paneltim. Au sein de son atelier, qui s’étend sur un espace de 2 000 m² sur 5 000m² couverts, la société assure également la production des pièces plastiques chaudronnées sur plan, unitaires et petites séries, tout en utilisant des moyens de production modernes et performants. En effet, l’entreprise dispose de deux centres de gravure et de découpe laser, un centre de découpe automatique, un centre de découpe jet d’eau très grande capacité, un tour numérique, ainsi que trois centres d’usinages à commande numérique. Soucieux de l’image de marque de leur structure, les deux responsables accordent une grande importance à la qualité de la marchandise commercialisée, mais aussi des produits confectionnés. « Ce qui nous intéresse le plus, c’est d’offrir une prestation complète à nos clients et c’est ce qui nous distingue des concurrents », explique Laurent Conseil. « Notre objectif est de mettre à leur disposition des produits de qualité, raison pour laquelle nous nous approvisionnons auprès des meilleurs fournisseurs nationaux et internationaux ». Forts de leur succès, Laurent et Arnaud Conseil souhaitent développer davantage leur activité afin d’assurer la pérennité de leur affaire familiale. Ils viennent d’inaugurer des nouveaux bureaux de 400 m² et comptent investir dans un nouveau centre d’usinage numérique. Par ailleurs, les deux associés participeront au salon Sepem Industries de Rouen 2020, qui se tiendra du 28 au 30 janvier prochain.