Adecco Medical : 85 postes à pourvoir dans l’Oise    

La filiale Adecco Medical, spécialisée en recrutement et en gestion des ressources humaines des professionnels de santé, vient de lancer une campagne de recrutement afin de satisfaire le manque d’effectif en fin d’année et en hiver.

Le groupe recrutera 85 postes de soignants en intérim, en CDD ou en CDI d’ici la fin d’année. Cet appel aux compétences est dû aussi bien aux congés demandés par le personnel de la structure qu’aux besoins élevés des clients durant la période d’hiver, considérée comme la hausse saison du domaine de la santé.

Dans le détail, Adecco cherche 38 infirmiers (30 en intérim, 5 en CDD et 3 en CDI), 22 aides-soignants (15 en intérim, 4 en CDD et 3 en CDI) et un assistant dentaire en CDI. L’agence cherche également des profils avec contrat en intérim et notamment ; 8 éducateurs spécialisés, 3 accompagnants éducatifs et sociaux, 3 auxiliaires de vie, 5 infirmiers anesthésistes, 4 infirmiers de bloc opératoire et un technicien de laboratoire.