A Beauvais : une nouvelle boutique pour les achats responsables

Les Ateliers de la Bergerette donneront lieu à une nouvelle ouverture thématique, et ce, le 08 décembre 2019 sur la rue de Bergerette à Beauvais. L’évènement s’étalera sur une durée de quatre heures. Le nouveau magasin « Jouet-Cadeaux-Fêtes » est dédié spécialement pour les achats de cadeaux durant cette période de fêtes. La boutique, propose en effet des objets réutilisés et recyclés qui pourront devenir des présents potentiels. L’occasion met en avant les bonnes causes écologiques et encourage les beauvaisiens à effectuer des achats raisonnés, responsables et locaux. Le magasin propose également des emballages conçus par l’art de Furoshiki, une technique japonaise de pliage et de nouage de tissu utilisée pour emballer les cadeaux. Une méthode, par ailleurs, qui rime parfaitement avec le concept écolo adopté.