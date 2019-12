Store Déco, 40 ans de savoir-faire

Store Déco a vu le jour il y a 40 ans à Saint-Quentin. L’entreprise familiale créée – et toujours dirigée – par Philippe Lemoine a acquis au fil des décennies une solide notoriété. Elle compte aujourd’hui quatre agences, 35 salariés, et mise pour se démarquer sur son savoir-faire, la qualité, et la sécurité.

Le showroom du siège social de Saint-Quentin.

Spécialisée dans les protections solaires (stores extérieurs et intérieurs, pergolas, parasols) et les fermetures (fenêtres, volets, portails, portes de garage, etc.), Store Déco a su se structurer pour répondre aux attentes de ses clients – 30 000 depuis la création de l’entreprise – et les fidéliser. « Notre clientèle est majoritairement constituée de particuliers, plutôt des seniors, qui cherchent aujourd’hui à sécuriser leur habitation », explique le Directeur général – et fils du Pdg – Vincent Lemoine. L’entreprise certifiée NF Service, ISO 14001 pour minimiser l’impact environnemental de ses activités (tri sélectif, achats verts, optimisation des déplacements) et Qualibat Reconnu garant de l’environnement (RGE) a donc ajouté à son arc une nouvelle corde : celle de la sécurité. « C’est une orientation que nous avons prise, en plus du savoir-faire et du service, il y a déjà quelques années et c’est un atout fort qui permet de nous différencier. La question de la sécurité est apparue assez récemment dans le secteur du bâtiment », poursuit le Dg.

Montée en gamme

Srore Déco propose ainsi des produits ultra sécurisés, comme les fenêtres et portes d’entrée à fermeture multipoints à galets et renforts en acier galvanisé. « Nous sommes en mesure d’installer tout type de portes : standards, de haute sécurité, voire blindées », précise Vincent Lemoine. Store Déco est depuis cinq ans agent Proxeo (premier réseau de distribution et d’installation de solutions globales de sécurité pour maisons et entreprises) et depuis 2017 installateur certifié Daitem, l’inventeur de l’alarme sans fil. « Certains de nos clients victimes de tentatives d’effractions ou de cambriolages nous contactaient pour sécuriser leurs installations, d’où la décision de nous positionner sur ce créneau, avec toujours la volonté d’apporter un service optimal et de monter en gamme. Pour les mêmes rasions, nous sommes également positionnés sur la domotique », reprend Vincent Lemoine. Une qualité qui paye : la société a su fidéliser une première génération de clients dont les enfants font à leur tour pour la plupart appel à ses services.