17e édition pour Leadexport

Près de 400 personnes ont assisté au concours Leadexport qui récompense les meilleurs exportateurs de la région. Cette année, douze entreprises étaient en compétition, réparties en quatre catégories : la catégorie « Pépite » pour les entreprises dont le chiffre d’affaires à l’export est inférieur à 15% du chiffre d’affaires global, et dont les effectifs sont inférieurs à 80 salariés, la catégorie « Innovation » pour les entreprises ayant mis en place une innovation majeure au cours des 17 derniers mois, la catégorie « Conquérant » pour les entreprises ayant mis en place une stratégie de conquête export efficace et pérenne, et enfin la catégorie « Leader » pour les entreprises dont les produits, la stratégie et l’équipe commerciale en font un acteur majeur à l’export.

Pour cette 17e édition, CCI International Hauts-de-France et le World Trade Center Lille-Arras ont décidé d’innover. Auparavant, le comité de sélection Leadexport recevait, notait les dossiers et nommait ainsi finalistes et lauréats. Les résultats étaient ensuite dévoilés lors de la cérémonie. Cette année, le format a quelque peu changé, avec des dirigeants d’entreprise invités à venir défendre leur projet en direct face à un jury. Le comité de sélection a eu pour mission, ces derniers mois, d’étudier les dossiers de candidature, de retenir trois finalistes et de leur attribuer à chacun un coach chargé de les mener à la victoire.

Lors de l’événement, chaque finaliste, catégorie par catégorie, a ainsi pu défendre son entreprise à travers une intervention courte et dynamique de deux minutes, travaillée avec un spécialiste. Les votes s’effectuant ensuite en direct, avec des notes attribuées par un jury de huit experts (pour 80 points) et le public (pour 20 points). Pour le jury, étaient présents Denis Perrot (Air France), Vincent Pavan (DHL Express), Vincent Rambaux (Mazars), Philippe Johann (Société générale), Laurie Grzechnik (World Trade Center Lille-Arras), Benoit Savouré (Région Hauts-de-France), Mathias Hébrard (Business France) et Virginie Blida (CCI International Hauts-de-France).

Les résultats

– Catégorie « Pépite » : 1. Champagne Météyer Père & fils (94 pts), 2. Laboratoires Kisby (89,2), 3. Everysens (84,8).

– Catégorie « Innovation » : 1. Tibtech innovations (92,2), 2. PDC Europe (76), 3. Métrovision (68).

– Catégorie « Conquérant » : 1. Thiriezliterie (87), 2. Palchem (86), 3. Ducrocq engineering (68,2).

– Catégorie « Leader » : 1. Declercq passementiers (89,2), 2. Winckelmans (81,4), 3. Anaïk (79,2).

Champagne Météyer Père & fils, « Pépite » axonaise

Seul lauréat picard de ce cru 2019 : Champagne Météyer Père & fils, installé depuis 1860 à Trelou-sur-Marne (Aisne), sur la route touristique du champagne. L’entreprise est depuis 20 ans tenue par Franck Météyer (5e génération de vignerons) et son épouse Anna qui a brillamment défendu leur place durant une présentation de deux minutes face au jury, visiblement conquis – ils ont décroché la meilleure note, avec 94 sur 100. « Champagne Météyer Père & fils se démarque par le respect des traditions, son authenticité et la qualité de ses produits. Nous sommes actuellement en conversion Haute valeur environnementale, a expliqué Anna Météyer. Mais ce qui nous différencie le plus, c’est la préservation de notre patrimoine, de ce métier ancestral, et notre savoir-faire. » Un savoir-faire récompensé : Franck Météyer est le premier vigneron indépendant récompensé en individuel par la mission Coteaux, maisons et caves de Champagne de l’Unesco. « Le succès de notre PME n’est pas seulement dû à une personne, c’est le succès de toute une équipe, dévouée, engagée et professionnelle qui tous les jours contribue à la notoriété de la Maison », a poursuivi Anna Météyer avant de présenter l’activité de l’entreprise à l’international. « Nous exportons sur des marchés de niche, du Canada à l’Afrique du Sud en passant par la Grande-Bretagne et Taïwan. Nous sommes également un des acteurs majeurs de l’oenotourisme champenois, grâce à notre site exceptionnel, nous exportons également une destination touristique et le savoir-faire à la française. »

Amélie Péroz