Un partenaire de confiance pour les projets immobiliers

Dirigée par Nicolas Thomas, Samarofi a ouvert ses portes en 2016 à Compiègne. Avec une activité basée sur le conseil aux entrepreneurs, la négociation des crédits immobiliers et l’assurance de prêts, la société mise sur une approche individuelle et personnalisée alliant qualités humaines et compétences techniques.

« Créer une entreprise de courtage est un vrai défi, il faut en plus d’un bagage professionnel, mettre sur pied des protocoles et instaurer des relations de partenariat solide, avec les banques et les assureurs », confie Nicolas Thomas. Ce dernier est conscient de la nécessité d’instaurer une confiance totale entre les acteurs et de faire preuve d’une grande exigence au quotidien pour gagner en légitimité auprès des professionnels et des particuliers. « Nous collaborons avec des établissements réputés qui réalisent d’énormes chiffres d’affaires et de gros volumes de production, se faire connaître et se créer un nom dans cette jungle est un véritable challenge », poursuit-il. Aujourd’hui, Samarofi propose une prestation de service complète, permettant au client d’acquérir un bien immobilier sans avoir à se soucier de la moindre contrainte administrative. « La relation de confiance que nous introduisons dès la première rencontre permet à nos clients de nous déléguer intégralement la négociation et la réalisation de leur projet immobilier », affirme le dirigeant. Travaillant avec les plus grandes structures financières du secteur, l’entreprise est capable d’offrir les conditions les plus avantageuses, que ce soit au niveau des assurances, des prêts, des garanties ou encore des délais de paiement. Elle leur assure également le confort du rendez-vous à domicile, avec des horaires adaptés et une prestation sur mesure.

Confiance, assiduité et qualité

Pour le dirigeant, la qualité de service est une donnée essentielle lui permettant de se différencier par rapport à ses concurrents. L’agence est d’ailleurs reconnue par ses partenaires comme étant l’un des courtiers les plus fiables de la région. Elle apporte également un confort à ses clients, en leur épargnant des procédures souvent très lourdes et stressantes. « Adaptant la prestation et la technicité à chacun, nous prenons absolument toute la démarche de financement en charge, nos clients peuvent compter totalement sur notre savoir-faire qui constitue notre atout majeur », souligne-t-il. Par ailleurs, le spécialiste en courtage immobilier tisse des partenariats avec les plus grandes enseignes bancaires et collabore avec les meilleurs assureurs afin de proposer une couverture adaptée à chaque situation, et faire bénéficier ses clients d’un accompagnement pointu. « Je ne souhaite pas que Samarofi devienne une multinationale impersonnelle, rester un cabinet local me convient parfaitement », précise Nicolas Thomas.