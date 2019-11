Un nouvel atelier numérique dans la somme

Implanté dans les départements de la Seine-et-Marne, de la Somme et de l’Oise, le Crédit agricole Brie Picardie est une banque mutualiste et coopérative. Face à l’illectronisme, la banque a ouvert au sein de son agence de Friville-Escarbotin un atelier numérique. Banque solidaire, le Crédit agricole est partenaire du Plan national pour un numérique inclusif […]

Banque solidaire, le Crédit agricole est partenaire du Plan national pour un numérique inclusif lancé en 2018. L’objectif de ce dispositif consiste à créer des Pass numériques servant à lutter contre l’illectronisme. La banque a récemment créé un espace d’échanges et d’apprentissage au sein de son agence de Friville-Escarbotin. « Le choix de la commune s’explique par son caractère diversifié, à la fois rural et industriel », déclare Jean-Michel Pelaprat, responsable RSE. Les domaines de ces compétences digitales, assurés par la banque, diffèrent entre la recherche d’information, la communication, la résolution des problèmes et l’usage des logiciels. L’atelier numérique, lancé le jeudi 26 septembre dernier connaît déjà un grand succès, et sera donc ouvert jusqu’au 20 janvier 2020.

« Cet espace est ouvert à tous les jeudis et vendredis et accueille des personnes de tout âge et profil », souligne Jean-Michel Pelaprat. L’agence de Friville-Escarbotin prévoit de mettre en place en janvier prochain deux à trois ateliers dédiés entièrement aux entrepreneurs, et de développer d’autres prestations informatiques dans les territoires où le besoin s’en fera ressentir.