Un acteur de proximité

Issu d’une grande famille d’assureurs amiénois, Patrick Herdhebaut s’est associé au groupe ACCS pour offrir à ses clients privés comme professionnels un service optimal.

« Je suis la 4e génération à exercer dans les assurances », sourit Patrick Herdhebaut qui est entré dans la profession en 1993 aux côtés de son père avant que l’entreprise familiale ne fusionne avec le groupe ACCS. « Le métier de courtier est complexe, vous êtes amenés à travailler avec toutes les compagnies d’assurances présentes sur le marché », explique-t-il. Celles-ci n’accordent leur confiance qu’à des courtiers capables d’apporter un volume conséquent d’affaires. « Vous n’avez accès à l’ensemble des acteurs et donc aux meilleures offres uniquement si votre taille est importante. D’où notre choix de nous associer au groupe ACCS », ajoute Patrick Herdhebaut. Aujourd’hui, la structure compte 28 collaborateurs, dont six à Amiens et affiche un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros. « Notre clientèle se compose à 60% d’entreprises et à 40% de particuliers », poursuit-il. Assureur historique des dommages, bris machines ou flottes automobiles d’entreprises, Herdhebaut Assurances est un acteur particulièrement polyvalent, qui collabore majoritairement avec des PME régionales. L’entité a aussi la possibilité de créer ses propres offres, des produits uniques qui viennent répondre à des besoins particuliers exprimés par ses clients. C’est par exemple le cas pour «Equidassur», un service dédié à l’univers du cheval. « Étant moi-même cavalier, j’ai bâti cette offre en fonction de mon expérience. Il y a environ un million d’équidés en France, 300 000 d’entre eux sont assurés. Les frais vétérinaires peuvent très rapidement monter, avec cette protection, vous ne vous posez pas la question en cas d’opération par exemple », détaille Patrick Herdhebaut. Le courtier possède également une expertise dans le monde médical, il est l’un des rares à avoir noué un partenariat avec la Sham, société d’assurance mutuelle de référence pour les acteurs du soin. « Nous pouvons intervenir pour tous les établissements médicaux, sociaux, paramédicaux, les crèches ou les Ephad », résume Patrick Herdhebaut. Pour coller aux nouvelles demandes, il a aussi développé une assurance habitation à destination des étudiants dont la souscription en ligne ne demande que quelques minutes. « Aujourd’hui on sent les attentes changer. Prenez les étudiants par exemple, ils veulent quelque chose de rapide et de facile, la solution digitale est idéale pour eux, comme pour le particulier en général », note Patrick Herdhebaut. Une évolution qui ne s’accompagne pas nécessairement d’un service performant regrette-t-il. « Un courtier a un vrai savoir-faire et une réelle valeur-ajoutée. Il est mandataire de son client et doit défendre ses intérêts, souligne le professionnel. Notre mission est de trouver la meilleure solution dans chaque cas, il y a une grande notion de service mais aussi de conseils derrière tout ça », ajoute-t-il.