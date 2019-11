Ully Saint-Georges : inauguration du groupe scolaire « Jean de la fontaine »

Le 25 novembre prochain à Ully Saint-Georges, le groupe scolaire « Jean de la fontaine » sera inauguré en présence de Nadège Lefebvre, présidente du conseil départemental de l’Oise.

La construction du pôle éducatif en plein centre-bourg mobilisera un montant de 935 190 euros. L’équipement comprendra une école primaire de 5 classes et une école maternelle de 3 classes complétées par un restaurant scolaire, un accueil périscolaire et une médiathèque. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale qui inclut la gestion de la circulation et du stationnement, l’aménagement de liaisons piétonnes douces et sécurisées, la revalorisation de la mairie et l’aménagement d’un jardin public. Agissant ainsi, le conseil départemental de l’Oise s’engage en faveur des communes pour améliorer les services aux familles et maintenir des écoles de qualité sur le territoire.