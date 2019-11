Picardie Informatique : protection des données et infogérance

Basée à Amiens, Picardie Informatique est une entreprise spécialisée en matière de solutions informatiques dédiées aux professionnels. Créée en 2013 par Coralie Malézieux et Clément Levert, la structure propose une technologie d’excellence basée sur les dernières tendances en termes de sécurité, d’efficacité et de praticité.

« Picardie Informatique est une entreprise de service informatique offrant diverses prestations et opérant sur le périmètre des Hautsde-France », souligne Jean-Philippe Roussel, technico-commercial de l’entreprise. Les services proposés par l’enseigne englobent tout ce qui touche de près ou de loin aux prestations d’infogérance, aux solutions de protection, à la conception spécifique de sites Web ou encore aux solutions cloud. L’entreprise doit sa réussite à l’expertise de son personnel qualifié. « Pour faciliter la vie des professionnels, il est important de leur fournir des services aussi pratiques que performants », déclare Jean-Philippe Roussel. Pour ce faire, la structure allie qualité et créativité avec comme exigence de toujours proposer le bon service au bon moment.

Une protection renforcée

La protection des données intervient aussi bien pour identifier que pour neutraliser et éliminer des logiciels malveillants. En l’occurrence, l’entreprise propose aux professionnels un accompagnement personnalisé basé sur la réparation des failles de sécurité et l’arrêt des différents logiciels modifiant ou supprimant des fichiers. Picardie Informatique, qui est un acteur phare en intégration d’infrastructures réseaux et de cybersécurité, permet de garantir un niveau élevé de sécurité des entreprises. Par conséquent, la structure propose plusieurs solutions dont le pare-feu qui sert à sécuriser l’ensemble du réseau informatique. Son objectif porte plutôt sur le contrôle des flux de données qui transitent entre les diverses zones de confiance. « La notion d’infogérance consiste à externaliser la gestion tant des ordinateurs que des données et logiciels à un prestataire spécialiste du domaine », précise le commercial. Le recours à un tel procédé permet aux entreprises de se focaliser sur leurs objectifs et d’éviter le recrutement d’un informaticien interne. En plus de la maintenance et l’évolution des différents parcs informatiques, l’entreprise demeure spécialisée dans la surveillance et la sécurisation des systèmes et réseaux ainsi que pour le support technique et l’assistance des divers utilisateurs. Pour ce faire, elle a déployé différents types d’infogérance portant notamment sur la gestion des infrastructures, des logiciels ou des progiciels. Le tout avec la possibilité de procéder à une infogérance globale.