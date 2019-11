Les décideurs, un nouveau bâtiment pour les entreprises à Soissons

Avec Les Ambassadeurs, La Maison source, Le Kanap, L’Envol et Les Alizés, GrandSoissons Agglomération disposait déjà au parc Gouraud d’une belle surface de locaux destinés à accueillir des entreprises. L’offre s’élargit encore avec la mise en service d’un espace complémentaire de 4 078 m2 de bureaux baptisé Les Décideurs. Dédiés aux entreprises de services plus […]

Avec Les Ambassadeurs, La Maison source, Le Kanap, L’Envol et Les Alizés, GrandSoissons Agglomération disposait déjà au parc Gouraud d’une belle surface de locaux destinés à accueillir des entreprises. L’offre s’élargit encore avec la mise en service d’un espace complémentaire de 4 078 m2 de bureaux baptisé Les Décideurs. Dédiés aux entreprises de services plus matures, ces nouveaux locaux sont proposés à la location ou à la vente. Portée et commercialisée par la Société d’équipement du département de l’Aisne (Seda) et GrandSoissons Agglomération, cette réalisation est sortie de terre après une année de travaux. Parmi les huit entreprises qui ont signé pour intégrer Les décideurs, l’équipe de BGE Picardie va s’installer dans 320 m² situés au premier étage du bâtiment. Sébastien Dottin, son directeur général, explique ce choix : « Il était évident pour nous, qui travaillons avec les entrepreneurs, de rejoindre ce parc où sont implantés le service de développement économique de GrandSoissons Agglomération, ainsi que d’autres services aux entreprises. C’est vraiment l’endroit où il faut être ! » Tombé sous le charme du parc Gouraud lors d’une visite à l’agence soissonnaise déjà établie sur cette zone, Yannick Valsesia, président directeur général de Sup Interim a décidé de l’achat de futurs bureaux dans le nouveau bâtiment Les décideurs.