Le monde équestre entre dans l’aire du digital

Influencés par le développement du tourisme équin, deux compiégnois ont élaboré un site internet aidant les propriétaires de chevaux à repérer les professionnels les plus proches de chez eux. L’annuaire spécialisé, Paddocks.fr, a été développé par Olivier Lienard, webdesigneur et Andres Lartigue, informaticien. La plateforme a pour vocation de mettre en contact les demandeurs et […]

Influencés par le développement du tourisme équin, deux compiégnois ont élaboré un site internet aidant les propriétaires de chevaux à repérer les professionnels les plus proches de chez eux.

L’annuaire spécialisé, Paddocks.fr, a été développé par Olivier Lienard, webdesigneur et Andres Lartigue, informaticien. La plateforme a pour vocation de mettre en contact les demandeurs et les offrants de services équins. Basé sur un mécanisme simplifié, le site propose aux professionnels de s’inscrire gratuitement et de renseigner les activités qu’ils offrent. Les passionnés désirant programmer un séjour équestre n’ont alors qu’à taper le nom de leur commune pour filtrer les offres à proximité.

Le site compte plus de 100 structures de l’Oise et à peu près de 5.800 enseignes sur tout le territoire français. Un nombre qui reste modeste dans un département qui recense près de 700 établissements spécialisés et 13.000 personnes appliquées dans ce sport.

A la fin de 2020, les cofondateurs comptent installer un comparateur permettant d’attribuer des étoiles aux différentes structures inscrites. Les utilisateurs auront alors plus de filtres à prendre en considération pour effectuer leur choix.